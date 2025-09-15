人気YouTuberのヒカル（34）が14日更新の動画で双方の浮気を許容する「オープンマリッジ」宣言を発表し、ネット上で話題となっている。動画投稿から24時間が経過し、チャンネル登録者数は動画投稿時の507万人から500万人を割り込む495万人まで減少。1日で約12万人の登録者が減少した。当該動画のコメント欄には4万件超の書き込みがあった。ヒカルと妻の、進撃のノア（30）は14日の動画に登場し「オープンマリッジ」を宣言。「配偶