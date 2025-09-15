陸上の世界選手権３日目（１５日、東京・国立競技場）、男子３０００メートル障害決勝で三浦龍司（ＳＵＢＡＲＵ）が２大会連続の入賞を果たした。日本勢初のメダルを目指す今大会は、１３日の予選を８分３０秒４３の１組３位で通過した。スローな展開だったが、冷静に対処し、最初の関門を突破。決勝に向けては「４年前からの成長を見せられる走りができれば、収穫になると思う。メダル争いに食らいついていきたい」と決意を述