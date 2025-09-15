東京世界陸上第3日陸上の世界選手権東京大会第3日が15日、国立競技場で行われた。男子棒高跳び決勝で、アルマント・デュプランティス（スウェーデン）が、6メートル30の世界新記録で3連覇を達成。五輪も含めると世界大会で5連覇となった。5メートル55から登場した絶対王者は1回でクリア。5メートル85、5メートル95、6メートルも軽やかに舞った。野球好きでも知られ、6メートル10も1回でクリアすると、米大リーグ・マリナーズで