◆世界陸上第３日（１５日、国立競技場）男子３０００メートル障害決勝が行われ、日本記録保持者の三浦龍司（スバル）は８分３５秒９０で８位入賞も同種目日本勢初のメダル獲得はならなかった。最後の直線までメダル争いを展開したが、今大会トラック＆フィールド種目で初のメダルも逃した。三浦の激走にＴＢＳ系の生中継に出演した大会スペシャルアンバサダーを務める俳優・織田裕二も興奮。レース前には三浦の表情を見て