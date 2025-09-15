東京世界陸上第3日陸上の世界選手権東京大会第3日が15日、国立競技場で行われた。男子3000メートル障害決勝で、日本記録保持者の三浦龍司（SUBARU）が8分35秒90で8位に入った。超スローペースの展開。各選手が力を温存したまま、最後の1周を迎えた。三浦は大歓声に乗ってポジションを上げる。一時は3番手に浮上したが、最終障害を越えて接触もあってバランスを崩した。その瞬間、観客からは「あー！！」という悲鳴も。3位に1秒