◇陸上世界選手権第3日男子棒高跳び決勝（2025年9月15日国立競技場）男子棒高跳びの決勝が15日行われ、世界記録保持者でパリ五輪王者のアルマンド・デュプランティス（25＝スウェーデン）がイチローポーズを見せる場面があった。5メートル55を1回目で楽々と成功すると、5メートル75はパス。5メートル85を余裕を持って1発でクリアした。5メートル90をパスして、メダル争いに入った5メートル95も1人だけ1回目でクリアし