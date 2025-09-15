女優・手塚理美（６４）が１５日までにＳＮＳを更新。俳優の次男、手塚日南人（３０）との１泊２日の北海道弾丸旅を報告した。サッポロビール博物館、ニッカウヰスキー余市蒸溜所、小樽、エスコンフィールド、札幌で寿司を食べ、空港でラーメンを食べるなど、グルメも満喫。９月６日から１３日までその様子をインスタグラムで公開し「とても素敵な親子旅となりました感謝感謝」などとつづった。次男・日南人は早稲田大学在