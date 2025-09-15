「陸上・世界選手権、男子４００メートル障害予選」（１５日、国立競技場）初出場の井之上駿太（富士通）は４９秒７３で組８位、パリ五輪代表の小川大輝（東洋大）は５０秒０８で組６位、同代表の豊田兼（トヨタ自動車）は５１秒８０の組８位に沈んだ。各組上位４位と５着以下タイム上位４人による１７日の準決勝に進めず、この種目の日本勢は全滅となった。レース後、井之上は「結果が全て悔しい」と振り返った。自国開催な