30代でも「家庭内の仕事は女性がやるべき」と思い込んでいる男性がいる。共働きの夫婦が多い現代、家庭内のことも共有するしかないはずだ。だが、専業主婦の母を見てきた彼らに、妻と等しく家事を担う気持ちはないようだ。※サムネイル画像：PIXTA All About

「女はこうあるべき」30代半ばの新婚夫婦の主張

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 結婚観がズレた30代夫婦が、自身の結婚観について語っている
  • 妻が仕事にのめり込むとは思っていなかったが、否定されたような気持ちに
  • 「男は妻の料理が食べたいんだよ」と言うしかなかったという
