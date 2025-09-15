水泳で初の天皇杯を獲得したチーム神奈川のメンバーら（県水泳連盟提供）滋賀県で行われている第７９回国民スポーツ大会（国スポ）は１５日、会期前競技の水泳は全日程を終了し、神奈川が競技別の男女総合得点（天皇杯）＝３３１・５点＝で頂点に立ち、初の快挙を遂げた。県水泳連盟の吉川智己理事長は「先代の方々も目指してきた悲願。本当にうれしい」と喜びを語った。水泳競技は６日から始まり、飛び込みと水球、競泳で県勢