恵まれたスタイルから「令和の峰不二子」の別名を持ち、ファッションやライフスタイルで男女から支持を集めるタレント、阿部なつきが、１５日にプライベートショットを投稿した。阿部は自身のインスタグラムに「秋の気分」と書き出し、「お仕事やなんやで忙しくて、、久々の投稿になっちゃったみんな、心配のＤＭありがとう」とファンへ感謝をつづり、「これからたくさん告知できることがあるので、楽しみにしてて」と嬉しい