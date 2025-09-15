◆世界陸上第３日（１５日、国立競技場）男子走り幅跳び予選が行われた。２１年東京五輪６位入賞の実績を持つ橋岡優輝（２６）＝富士通＝は最終３回目の跳躍で７メートル９５（追い風０・４メートル）をマークしたが、次点の全体１３位で惜しくも決勝進出を逃した。全体１２位の選手とは３センチ差だった。◆橋岡に聞く―本当に悔しい「そうですね、それ以上は形容しがたいくらいきついです」―３回目に臨んだ時の気持ち