2児のママ・harumama(@haruharu1809)さん。子育ての様子を漫画に描かれています。今回ご紹介するのは、幼稚園に通う長男がRSウイルスで発熱してしまい、不安が的中して生後1か月の次男にもうつってしまったお話。過去に配信し反響があったものを再編成しています。『生後1か月RSウイルスとの闘い』第5話ごらんください。 大学病院を受診した後も次男の様子が気になり、harumamaさんは再び次男と小児科を訪れます。そこで受けた検