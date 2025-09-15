スポニチスポニチアネックス

矢沢永吉が35億円の詐欺被害を回顧「死ぬわけにはいかないから...」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 15日放送の番組では、矢沢永吉が35億円の借金を背負った過去を振り返った
  • スタジオを巡って横領被害に遭い、35億円という巨額の借金を背負った矢沢
  • 借金をすべて返済すると「冗談抜きで世間の見る目が変わった」と語った
記事を読む

