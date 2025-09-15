陸上の世界選手権東京大会は１５日、国立競技場で男子３０００メートル障害決勝が行われ、三浦龍司（ＳＵＢＡＲＵ）が８分３５秒９０で８位となり、前回大会の６位に続き、２大会連続入賞を果たした。中盤まで５〜６番目の好位置をキープしていた三浦。残り２周でやや後方に下がったが、最後の１周で一時は３番目に上げた。ただ、最後の直線で競り負けたうえ、他の選手と接触があったのか、バランスも崩した。三浦は、五輪で