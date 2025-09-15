15日午後、東京・新宿区内の交差点で小学校低学年の子どもを含む6人が病院に搬送される交通事故がありました。警視庁などによりますと、15日午後4時ごろ、東京・新宿区の交差点で「乗用車同士の事故」と通報がありました。交差点を直進しようとしたワンボックスカーが、右折しようとした乗用車にぶつかり、その際、車の部品が歩道で信号待ちをしていた小学校低学年の女児を含む2人にあたり、ケガをしたということです。ワンボック