敬老の日の15日、新潟市の中原八一市長の訪問を受けたのは、2026年1月3日に満100歳を迎える、北区在住の山川ハツミさんです。中原市長「100歳までこんなに元気でいられると思っていましたか?」山川さん「100歳といってもそんな感じはしない」中原市長にこれまでの苦労を訪ねられると、脳梗塞で倒れた夫を１０年にわたり看病した経験を語りましたが、どんなときにも生きがいとして山川さんを支えてきたのは畑仕事です。サツマイモ、