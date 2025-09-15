世界文化遺産「佐渡島の金山」の全ての労働者を追悼する式典が13日に佐渡市で開かれました。しかし韓国側の出席は去年に続きありませんでした。13日、佐渡市で行われたのは佐渡島の金山で働いていた朝鮮半島出身者を含むすべての労働者を追悼する式典。これは世界文化遺産の登録にあたり韓国側が毎年開催するよう求めていたものです。外務省岡野結城子国際文化交流審議官：「佐渡島の金山は先人たちの長きにわたる御労苦の上に営