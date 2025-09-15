俳優の阿部寛さん（61）が15日、主演する映画『俺ではない炎上』（9月26日公開）炎上体験イベントに、共演の浜野謙太さん（44）、藤原大祐さん（21）たちと登場。イベントで阿部さんが、就職活動中だという大学生に自身の経験を踏まえたアドバイスを送りました。イベントは、東京・練馬区にある日本大学芸術学部の江古田キャンパスで開催され、阿部さんたちは会場に集まった大学生たちの前で、トークセッションなどを行いました。