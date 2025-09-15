村上市でこの時期恒例の「町屋の屏風まつり」が始まりました。それぞれの家に代々伝わる自慢の屏風を、今では貴重となった町屋の風景とともに楽しむことが出来ます。 飾られることが少なくなった"屏風"を活用し街の魅力発信と活性化へ 【齋藤正昂アナウンサー】「9月に入り涼しくなり、町歩きが楽しい季節になりましたそんな中、村上市では町屋とその中にある屏風を楽しむことができるイベントが始まりました。」かつて