◇陸上世界選手権東京大会第3日男子3000メートル障害決勝（2025年9月15日東京・国立競技場）男子3000メートル障害の決勝が行われ、日本記録を持つ三浦龍司（23＝SUBARU）が8分35秒90で8位に入り、前回23年のブダペスト大会に続き、2大会連続入賞を果たした。＜三浦アラカルト＞☆生まれとサイズ2002年（平14）2月11日生まれ、島根県浜田市出身の23歳。1メートル68、56キロ。☆競技歴小学1年からクラブで競技を