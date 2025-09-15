「陸上・世界選手権、男子走り幅跳び予選」（１５日、国立競技場）２１年東京五輪入賞の橋岡優輝（富士通）は、７メートル９５で１３位となり、予選敗退となった。予選通過は上位１２人だがわずか３センチ足りなかった。「それ以上はないくらい、形容しがたいくらいきつい。いったんちょっと陸上嫌いなので、離れます。今のメンタリティでやっても、またケガをしてしまった、今の状態で自己ベストを目指せるかと言われたら絶対