任期満了に伴う新潟県胎内市長選挙が14日投開票され、現職の井畑明彦さんが108票差の接戦を制し、3回目の当選を果たしました。14日に投開票が行われた胎内市長選は現職の井畑明彦さんが7082票を獲得。前市議で新人の薄田智さんとの108票差の接戦を制し3期目の当選を果たしました。再選を果たした井畑明彦さん：「これからの4年間、皆様方から寄せて頂いた信頼と支援にしっかりとお答えする、していかなければならないとい