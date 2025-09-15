アメリカのトランプ大統領は上場企業が義務付けられている3か月ごとの決算報告について、6か月ごとに改めるべきだとの考えを表明しました。トランプ大統領は15日、SNSに「SEC=証券取引委員会の承認を得たうえで、企業は四半期ごとの決算報告を義務付けられるのではなく、6か月ごとの報告にすべきだ」と投稿しました。トランプ氏は「経費が削減され、経営陣は企業の運営に集中できるようになる」とメリットを強調しています。また、