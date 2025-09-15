アメリカのトランプ大統領は上場企業が義務付けられている3か月ごとの決算報告について、6か月ごとに改めるべきだとの考えを表明しました。トランプ大統領は15日、SNSに「SEC=証券取引委員会の承認を得たうえで、企業は四半期ごとの決算報告を義務付けられるのではなく、6か月ごとの報告にすべきだ」と投稿しました。トランプ氏は「経費が削減され、経営陣は企業の運営に集中できるようになる」とメリットを強調しています。また、
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 加工なし登場 TGCで公開処刑に
- 2. 矢沢永吉 35億円の詐欺被害告白
- 3. 悠仁さまは親友 同級生語る素顔
- 4. ニノさん「誰の番組?」不満続出
- 5. 今田 世陸での薄味コメが不評
- 6. ヒカル 24時間で登録者12万人減
- 7. 10代立ちんぼ女子 2万で1日3人と
- 8. うつ病にやってはいけないNG行為
- 9. 「天空の鳥居」で外国人が懸垂
- 10. ヒカルの浮気OK「むしろ納得」
- 1. 悠仁さまは親友 同級生語る素顔
- 2. 「天空の鳥居」で外国人が懸垂
- 3. ヒッチハイクで助けた男が窃盗か
- 4. 路面電車が脱線事故 バスと衝突
- 5. コロナ急拡大 8割が「ニンバス」
- 6. スリル楽しむ 羽田の検査員窃盗?
- 7. 駐車場で自慰行為か 60代男逮捕
- 8. 歯科医師 女子中学生に性暴行か
- 9. ソーラー建設で中国が乗っ取り?
- 10. アルビオン級 近々売却されるか
- 1. 10代立ちんぼ女子 2万で1日3人と
- 2. 伊東市長、挑発的投稿でX大荒れ
- 3. 事実婚 広がる認知と批判の声
- 4. 「手皿」マナー違反とされる理由
- 5. 研修は全て欠席 へずま氏の実態
- 6. 足裏に違和感「ある意味、奇跡」
- 7. トイレで意識を失う 緊急事態に
- 8. Uber「料理届かない苦情続出」
- 9. 異例文書 紀子さまが避けた言葉
- 10. 新宿で車が歩道突っ込み6人けが
- 1. だるまスタンプ押した女性に批判
- 2. 「鬼滅の刃」北米市場で興収TOP
- 3. 中国「タトゥー犬」に獣医師怒り
- 4. 台湾、5日連続で国内感染ゼロ 新型コロナ
- 5. ボクシング元世界王者のリッキー・ハットンさん、４６歳で死去 「ヒットマン」の異名
- 6. 中国 AIと介護ロボットが融合
- 7. 「HYBE」創業者が警察に出頭 韓
- 8. 放射能エビで変身? 米議員が物議
- 9. 「仕方がない」カナダで受賞
- 10. 日本製鉄 日米の鉄鋼競争力浮上
- 1. トランプ氏 TikTok売却で合意か
- 2. 富裕層の資産 雪だるま式に増
- 3. 能登のために「タッチ」で支援を
- 4. EV離れ 欧州で意外な売れ行き
- 5. 世界で武器を輸入している国1位
- 6. 退職金と貯金で老後崩壊の危機?
- 7. 仮想通貨で詐欺? 恐ろしい手口
- 8. ビール値上げ 居酒屋業界の危機
- 9. 東北新幹線、上野〜大宮間で最高速度引き上げ 所要時間を最大1分短縮へ
- 10. ペット用品のネット販売・アヴェルが事業停止 熊本地震の在庫被害などで借入金増加
- 11. 看板商品「かつお節だし」 累計100万杯突破 にんべん
- 12. 厚生年金 何年払えば元取れる?
- 13. シュナーベルＥＣＢ理事 インフレの上方リスクが優勢になりつつある
- 14. 中国主席と19日に電話会談とトランプ氏
- 15. NY株、反発
- 16. キヤノン、スポーツ中継向けの95倍フィールドズームレンズ「DIGISUPER 95」：世界最広角を実現
- 17. 「独立を求めるつもりは毛頭ない」 ダライ・ラマ14世の考えが凝縮された演説集
- 18. 小池都知事がこっそり教える「女性は開口一番“一発かますべき”」理由
- 19. レクサス｢ES｣はカムリと一体何が違うのか
- 20. 長崎新幹線がFGT導入を正式断念
- 1. LINE電話ができない 3つの原因
- 2. 米と中国のAI 決定的な差を指摘
- 3. アイリスオーヤマが実質半額に
- 4. 京都最古の禅寺！＜影の涼＞を楽しめる「建仁寺」【そうだ 京都、行こう。】
- 5. MOFT、「iPhone 17」シリーズ向けMagSafe対応アクセサリーを一部発売
- 6. LINE重くなる原因「冷蔵庫理論」
- 7. ロケットナウ労基介入報道に警鐘
- 8. 佐藤卓さんや佐藤可士和さんも参画。さりげなく、スタイリッシュに社会貢献しよう。
- 9. NTTドコモ、おサイフやワンセグなどに対応した超薄6.9mmのウルトラスリム防水スマートフォン「ARROWS μ F-07D」を発表
- 10. スマホ基本操作"ピンチイン"とは
- 11. au初のジュニア向けスマホ「miraie KYL23」は防水・防塵・耐衝撃対応で、防犯や管理などの独自機能も満載！外観や機能などを写真と動画で紹介【レポート】
- 12. MicrosoftがPIMアプリ配信開始
- 13. 大掃除の救世主となるか？ パワフルなハンディスチームクリーナーで家中掃除した結果
- 14. IoT植木鉢『planty』。複数人で1つの植木鉢をシェア、遠隔で水やりも可能。対応植物30種類以上
- 15. めざすはスマートホーム！Amazon Alexaとの連携も発表されたアンカー・ジャパンの新家電ブランド「eufy」設立発表会を写真とともに紹介【レポート】
- 16. ボルボが「自動運転カー」であることを隠した状態の走行実験を実施へ、その目的は？
- 17. 【年末企画】2016年に購入した製品の中から満足したデバイストップ3を紹介！購入経緯から感想まで語り尽くします（のんびり学生ライター・雪華編）
- 18. Xperia Z4・Z5もマルチウィンドウに対応、ドコモとauがAndroid 7.0更新を配布開始
- 19. KDDI、au向けSペン対応の最上級スマホ「Galaxy Note8 SCV37」を発表！6.3インチ縦長ほぼ全画面デザインやデュアルカメラ搭載ーー10月26日発売で、本体価格11万8800円の実質5万9400円に
- 20. iPhoneはパソコンとBluetoothでペアリングしなければならない? - いまさら聞けないiPhoneのなぜ
- 1. 優勝直後にイエローカード 苦笑
- 2. 羽生結弦の公演巡りパワハラ告発
- 3. 男子棒高跳び 世界新の6m30達成
- 4. 世界陸上 本番直前に負傷で号泣
- 5. 100m表彰式でかめはめ波 大歓声
- 6. 100m障害・村竹がボーボボ? 話題
- 7. 大谷サイドが訴訟に却下申請か
- 8. 男子棒高跳び 人類初6m30cm達成
- 9. 過去最強の井上尚弥 KOより怖い
- 10. 「衰え説」に井上尚弥が心境吐露
- 1. 加工なし登場 TGCで公開処刑に
- 2. 矢沢永吉 35億円の詐欺被害告白
- 3. ニノさん「誰の番組?」不満続出
- 4. 今田 世陸での薄味コメが不評
- 5. ヒカル 24時間で登録者12万人減
- 6. ヒカルの浮気OK「むしろ納得」
- 7. 江口のりこ 意外な親友芸人紹介
- 8. 浮気OK ヒカル炎上で登録者激減
- 9. モノマネ芸人 ATSUSHIに逆ギレ
- 10. ヒカル 週刊誌に10倍返しを警告
- 1. 2カ月で完売 口紅の新感覚リップ
- 2. 手洗いにスヌーピー 数量限定
- 3. 銘菓「萩の月」が夢のコラボ
- 4. チェンソーマン×CA4LA 限定商品
- 5. 「運気が上がる」日常の習慣
- 6. Amazonセール特価 XLARGEバッグ
- 7. え、何いきなり…？怪しい女から突然誘いを受けた友人【自己中マウント女に地獄を見せました Vol.9】
- 8. 息子夫婦の「お金事情」に耳疑う
- 9. 「連絡係」専業主婦は時間ない?
- 10. 「朔日市」はなんて読む？文字からはまったく想像がつかない！？