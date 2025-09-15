■東京2025世界陸上競技選手権大会（15日、国立競技場）【一覧】9月13日開幕『東京2025世界陸上』日程＆出場選手女子100mハードル日本記録保持者の福部真子（29、日本建設工業）が準決勝に臨み、13秒06をマーク、上位2人に入ることができず、日本人初の決勝進出はならなかった。レース後、インタビューに応じ「今季最悪な走りをしてしまったので、本当悔しいなっていう気持ちと、最高な場所で2本も走らせてもらえたこと自体が本当