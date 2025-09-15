敬老の日の15日、花角知事などが今年度100歳を迎える女性のもとを訪れ記念品などを贈呈しました。その長寿の秘訣は趣味と食にあるようです。花角知事「おめでとうございます」塩尻キクヱさん「ありがとうございます」15日、花角知事と中川上越市長が長寿のお祝いに訪れたのは、来年3月に100歳を迎える上越市の塩尻キクヱさんです。1花角知事から賞状と記念品が手渡されました。10年ほど前まで農業をしていたというキクヱさんは気候