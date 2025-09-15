【新華社重慶9月15日】中国では人工知能（AI）技術とロボット製品の急速な発展に伴い、AIと介護機能を組み合わせた製品が次々と登場している。重慶市でこのほど開催された2025年世界スマート産業博覧会では、介護ロボットや医療リハビリシステム、スマート介護住宅などのハイテク製品が大きな注目を集めた。展示会場では、両腕を広げた車輪付きロボットが多くの来場者の目を引いていた。IT大手、騰訊控股（テンセント）傘下