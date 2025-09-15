ドルが軟調、ＮＹ連銀指数は予想下回る米債利回り低下＝ＮＹ為替 ９月ＮＹ連銀製造業景気指数はマイナス８．７と前回のプラス１１．９、市場予想プラス５．０などを大きく下回った。米１０年債利回りは４．０４％台割れへと一段と低下。ドル相場は引き続き軟調に推移している。 USD/JPY147.27EUR/USD1.1768GBP/USD1.3614