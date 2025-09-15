米１０年債利回りは４．０４５％で始まる＝ＮＹ債券オープン 各国の長期金利（NY時間08:38）（%） 米2年債 3.531（-0.025） 米10年債4.045（-0.019） 米30年債4.666（-0.015） ドイツ2.697（-0.018） 英国4.635（-0.036） カナダ3.172（-0.016） 豪州4.274（+0.059） 日本1.587（-0.001） ※米債以外は10年物