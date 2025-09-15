ドル円のピボットは１４７．４４円付近＝ＮＹ為替 ピボット分析東京時間（21:40現在） ドル円 現値147.28高値147.80安値147.25 148.19ハイブレイク 147.99抵抗2 147.64抵抗1 147.44ピボット 147.09支持1 146.89支持2 146.54ローブレイク ユーロ円 現値173.29高値173.45安値172.90 174.08ハイブレイク 173.76抵抗2 173.53抵抗1 173.21ピボット 172.98支持1