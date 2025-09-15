ニューストップ > スポーツニュース > 世界陸上・男子3000m障害決勝で三浦龍司が8位入賞 2大会連続の快挙 世界陸上2025 世界陸上 陸上 スポーツニュース・トピックス スポーツ報知 世界陸上・男子3000m障害決勝で三浦龍司が8位入賞 2大会連続の快挙 2025年9月15日 22時5分 リンクをコピーする ◆世界陸上第３日（１５日、国立競技場）男子３０００メートル障害決勝で、日本記録保持者の三浦龍司（スバル）が８分３５秒９０をマークして８位入賞を果たした。目標のメダル獲得までは届かなかったが、２３年ブダペスト世界陸上６位に続き２大会連続での快挙となった。７月のダイヤモンドリーグ第１０戦（モナコ）で自身が持つ日本記録を６秒以上も更新する今季世界３位の８分３秒４３をマーク。「すごく感覚が良かったで 記事を読む 関連の最新ニュース 世界陸上2025 記事時間 09/15 21:33 男子110m障害、村竹ラシッドが「ボーボボ」ポーズ？ ネット上で話題に 記事時間 09/15 09:33 世界陸上男子マラソン、 30km過ぎて途中棄権続出 超消耗戦に 記事時間 09/15 07:35 世界陸上の男子マラソンで異例の展開 スタートやり直しに おすすめ記事 【大学野球】慶大・一宮知樹がリーグ戦初安打初アーチ 佐倉シニア時代は巨人ドラ１・石塚裕惺とプレー「あいつにはかなわない」 2025年9月15日 20時36分 プロ野球8月度『スカパー！ファーム月間MVP賞』発表 巨人・園田純規、ソフトバンク・石塚綜一郎が受賞 2025年9月11日 16時37分 ヤクルト・村上宗隆が8月の月間MVPを受賞！高木氏「大谷翔平に刺激をもらい、近付きつつある」と評価 2025年9月11日 6時10分 【ばんえい・岩見沢記念】キングフェスタが人気に応える 2025年9月15日 7時55分 【世界陸上】三浦龍司 メダル獲得ならず「勝ちたかった」一時は3位浮上もラスト失速8位 2025年9月15日 22時5分