世界陸上第３日（１５日、国立競技場）男子３０００メートル障害決勝で、日本記録保持者の三浦龍司（スバル）が８分３５秒９０をマークして８位入賞を果たした。目標のメダル獲得までは届かなかったが、２３年ブダペスト世界陸上６位に続き２大会連続での快挙となった。７月のダイヤモンドリーグ第１０戦（モナコ）で自身が持つ日本記録を６秒以上も更新する今季世界３位の８分３秒４３をマーク。「すごく感覚が良かったで