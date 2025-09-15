※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。■これまでのあらすじ草太は同僚・芹との関係を疑われ離婚の危機に陥るが、真の相手は藤枝でした。藤枝との同棲を避けたい芹は、夫に「慰謝料完済まで住まわせてほしい」と頼むも激怒され、1週間以内の退去を命じられます。さらに藤枝からは「2人で住むアパートを契約する」と一方的な連絡が入り、焦ります。藤枝には「会社で話しかけないで」