【北京＝照沼亮介】米中両政府は１５日、スペインのマドリードで貿易問題を巡る閣僚級協議を終えた。中国発の動画共有アプリ「ＴｉｋＴｏｋ（ティックトック）」の事業売却やロシア産原油の購入などについて議論したとみられる。