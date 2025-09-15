【ブンデスリーガ】フライブルク 3−1 シュトゥットガルト（日本時間9月13日／ヨーロッパ・パルク・シュタディオン）【映像】「足裏ハイキック」が頭部直撃の瞬間最後の最後に”若さ”が出てしまった。勝利に貢献する好プレーを連発していたフライブルクMFヨハン・マンザンビが、危険なハイキックをかまして一発退場となった。日本時間9月13日のブンデスリーガ第3節で、フライブルクはホームでシュトゥットガルトと対戦。前半