山口県を走る観光列車「SLやまぐち号」で車両トラブルが発生し、およそ200人の乗客が3時間にわたって車内で待機する事態となりました。15日正午ごろ、JR山口線の仁保駅と篠目駅の間を走行していた「SLやまぐち号」で車両トラブルが発生し、走行できなくなりました。現場は仁保駅から篠目駅方面に向け4.5キロの地点で、この区間はトンネルと急勾配が連続していて隣接する道路もないため、およそ200人の乗客は車内で待機となりました