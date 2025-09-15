ＪＲ東海道線（資料写真）１５日午前１１時５０分ごろ、ＪＲ東海道線の早川駅に停車中の宇都宮発熱海行き普通電車で、車内トラブルが発生した。ＪＲ東日本によると、この対応で同線は付近の下り線で一時運転を見合わせた。下り４本が最大約３５分遅れ、約１５００人に影響した。