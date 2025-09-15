ニューストップ > IT 経済ニュース > ガジェットニュース > AirPods Pro 3が9月19日に登場 音質面以外の機能も強化 AirTag AirPods ピース 運動 市場 言語 アプリ フィット 翻訳 Apple Watch iPhone マイナビニュース AirPods Pro 3が9月19日に登場 音質面以外の機能も強化 2025年9月15日 21時0分 リンクをコピーする AirPods Pro 3がいよいよ9月19日に登場します。ワイヤレスイヤホンに求められる音質、ノイズキャンセリング性能、バッテリーの持ち、装着感を惜しみなく引き上げ、シリーズのフラッグシップらしく妥協のない改良で磨き上げた、という印象をまず受けました。さらに、これまでになかった音質面以外の機能強化も注目。心拍数センサーを初めて搭載して健康増進につなげられるようにしたほか、会話を同時通訳するライブ翻訳機能も新たに 記事を読む おすすめ記事 何が変わった？ AirPods Pro 3 とAirPods Pro 2の違い 2025年9月10日 11時30分 AirPods Pro 3が発表 ライブ翻訳機能や心拍数センサーの搭載に注目 2025年9月11日 19時20分 装着感を高めつつ、リアルタイム翻訳も可能に！ 「AirPods Pro 3」過去最大の機能向上 2025年9月12日 21時17分 アップル ANC性能が2倍に向上した「AirPods Pro 3」を発表 2025年9月10日 3時26分 AirPods Pro 3は音質面での変化ほぼなし？ 2025年9月9日 23時0分