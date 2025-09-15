チームが激しい２位争いを繰り広げる中、二軍調整中に「釣り針騒動」で話題を集めたＤｅＮＡトレバー・バウアー投手（３４）が１５日、自身のＸ（旧ツイッター）に?祝辞?を投稿した。この日、午後４時過ぎにバウアーはスペイン語と英語を交えて「やった。メキシコシティレッドデビルズ、リーグ連覇。おめでとう我が友よ。あなたたちは私の誇りです」と投稿した。バウアーの古巣で元楽天の安楽智大投手（２８）が所属するメキ