iPhone・スマホの情報サイト「ショーケースプラス モバイル」を運営するショーケース（東京都港区）が、9月10日（日本時間）に発表されたApple（アメリカ）の最新モデル「iPhone 17」の人気カラーについて調査を実施。その結果を発表しました。定番カラーの人気も手堅い調査は2025年9月10日・11日、日本在住の10代〜60代の男女を対象に、インターネットリサーチで実施。300人から有効回答を得ています。新型「iPhone」の発表