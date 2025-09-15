音楽グループ「ＡＡＡ」の元メンバーで歌手の伊藤千晃が、デビュー２０周年を迎えたことを報告し、祝福コメントが寄せられている。伊藤は１５日までに自身のインスタグラムを更新し、「デビューしてから２０年が経ちました」と報告。「支えてくれるみんながいてくれるおかげで今もこうして笑顔で活動できています」とつづり、麦わら帽子をかぶり、白と黒のノースリーブワンピース姿でカメラに向かってピースサインを送る様子