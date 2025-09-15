スペインで行われたアメリカと中国の閣僚による貿易協議。トランプ大統領はTikTokをめぐって合意に達したと示唆しました。今回で4回目となる米中の貿易協議。アメリカからはベッセント財務長官、中国からは何立峰副首相が出席していて、15日、2日目の協議を終えました。中国発の動画アプリ「TikTok」のアメリカ国内での利用を禁止する法律の猶予期限が今月17日に迫っていることから、この問題についても協議が行われましたが、トラ