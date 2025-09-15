■東京2025世界陸上競技選手権大会（15日、国立競技場）【一覧】9月13日開幕『東京2025世界陸上』日程＆出場選手女子100mハードルの準決勝が行われ、日本記録保持者の福部真子（29、日本建設工業）、日本歴代2位の12秒71を今季2度記録した中島ひとみ（30、中島体育施設）、同級生の2人はともに準決勝で敗退となり、日本人初の決勝進出はならなかった。今季の日本女子100mハードルは、多くの選手が12秒台をマークするなど、ハイレベ