【ニューヨーク共同】週明け15日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前週末比40銭円高ドル安の1ドル＝147円21〜31銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1761〜71ドル、173円24〜34銭。米長期金利の低下を手がかりに、日米金利差の縮小が意識されてドルを売って円を買う動きが先行した。