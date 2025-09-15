◆世界陸上第３日（１５日、国立競技場）男子走り幅跳び予選が行われた。予選はＡ組、Ｂ組に分かれ、それぞれ３回の跳躍で８メートル１５以上の選手、または１２位以内の選手が１７日の決勝に進出。日本勢の３人は全員が予選で敗退した。２１年東京五輪６位入賞の実績を持つ橋岡優輝（２６）＝富士通＝は最終３回目の跳躍で７メートル９５（追い風０・４メートル）をマークしたが、次点の全体１３位で惜しくも決勝進出を逃し