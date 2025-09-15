◆世界陸上第３日（１５日、国立競技場）トラックサイドでの珍しい光景が注目を集めた。男子３０００メートル障害や１５００メートルのレース最中に横を走るカメラマンが乗っていた乗り物がネット上で話題となった。カメラクルーは電動の一輪車にまたがり“選手目線”の走りなどを撮影。バックパックを背負い、両手でカメラを傾ける姿。これが中継されるとネットでは驚きのコメントがあふれた。「カメラ撮影しながら一輪車っ