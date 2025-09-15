「陸上・世界選手権、女子１００メートル障害準決勝」（１５日、国立競技場）９５年生まれコンビの中島ひとみ（長谷川体育施設）、福部真子（日本建設工業）はともに決勝進出を逃した。福部は１３秒０６で１組８着、中島は１３秒０２で２組７着だった。レース後、中島は目に涙を浮かべながらも「最高の２日間でした。振り返れば悔しさがいっぱいあるんですけど、今まで感じたことのないすごく大きな歓声と、こんなにも満員の