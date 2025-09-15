ある日突然、夫から「脱サラして農家になりたい」と告げられた、ろん(@pprncyn)さん。その裏で、夫は元カノと不倫をしていました。過去に配信し反響があったものを再編成しています。『脱サラしたいと言った夫と離婚するまでの話』第14話をごらんください。 ろんさんから、離婚を告げられた後も、変わらずウソをついて元カノとデートを重ねる夫。その間、ろんさんは不倫の証拠集めや、子どもを養っていくための資格勉強な