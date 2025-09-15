この漫画は、主人公・すみれさんが友人との価値観の違いに気づき、その後疎遠になったお話です。育った環境によって「常識のズレ」が生じるのは当然です。しかし、そのなかでもお互いが気持ちよく過ごせるにはどうすれば良いのか考えるきっかけになる作品です。過去に配信し反響があったものを再編成しています。『ガソリン代どうする？』第14話をごらんください。 すみれさんは友人との旅行では、いつも車を出していました。し