「令和の峰不二子」と呼ばれるモデルの阿部なつき（25）が15日、自身のインスタグラムを更新。私服姿を披露した。阿部は「秋の気分」と記し、白のノースリーブニットに黒のスカートを合わせたスタイルを公開。更新は8月17日以来となり、「お仕事やなんやで忙しくて、、久々の投稿になっちゃった。みんな、心配のDMありがとう」と感謝の思いをつづった。さらに「これからたくさん告知できることがあるので、楽しみにしてて」と今後