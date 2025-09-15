北京出入境検査本部によりますと、北京の今年の出入境者数は9月14日の時点で前年同期比約18％増となる延べ1500万人を突破し、昨年より41日前倒しでこの数字に達したということです。そのうち出入国外国人数は前年同期比約34％増の延べ420万人を上回りました。今年に入ってから、中国はビザ免除の対象国を拡大し続け、複数のビザ利便化政策を実施してきました。9月15日からは、ロシアの一般旅券所持者を対象としたビザ免除政策の試